Revolta de piloto e invasor: o que você talvez não tenha visto no sábado

Invasor reincidente: O mesmo torcedor do Náutico invadiu o gramado duas vezes no intervalo de cinco minutos na final do Pernambucano, contra o Sport. Ele pulou para o campo uma primeira vez, foi retirado por seguranças e depois retornou, paralisando o jogo novamente. O homem, inclusive, estava fumando enquanto caminhava normalmente.

Sei nem como descrever essa ?revolta?. pic.twitter.com/kXdd7Riqhn ? Renato Barros (@renatorbarros) March 30, 2024

Confusão entre torcida e polícia: O clássico pernambucano também teve

briga entre torcedores e policiais militares. Diversas pessoas ficaram feridas e tiveram que ser atendidas no gramado, paralisando a partida.