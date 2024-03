Lavieri defende Endrick: 'Não dá para dizer que o Gil colocou ele no bolso'

O colunista Danilo Lavieri analisou no Fim de Papo a atuação de Endrick na derrota do Palmeiras para o Santos, na ida da final do Paulista. Ele afirmou que a joia alviverde foi o principal jogador do time, apesar de não estar 100% nem ter "vivido seus melhores momentos", e defendeu que o atacante de 17 anos não foi anulado pela defesa santista.

Situação física de Endrick: "Não sei se [jogou] no sacrifício, mas 100% ele não estava. Porque senão ele não sairia, não seria substituído porque eram dele as principais oportunidades até então. Ele era o principal jogador do time, mas não estava bem. O que mostra como o Palmeiras estava mal".

Expectativa vs realidade: "Tínhamos uma expectativa muito grande porque ele entrou contra a Inglaterra e fez o gol, entrou contra a Espanha e fez gol. Contra o Novorizontino, ele apareceu e fez o gol. Mas hoje não viveu seus melhores momentos, é verdade".