Sete jogos que vão mexer com o mundo do esporte neste domingo

Botafogo x Boavista: Com a goleada por 4 a 0 na ida, o Alvinegro carioca está prestes a se tornar bicampeão da Copa Rio.

City x Arsenal: O clássico é um confronto direto na briga pela ponta da tabela do Inglês. Os Gunners são os líderes, com 64 pontos, um ponto a mais que a equipe de Pep Guardiola.

Liverpool x Brighton: Os Reds também estão no páreo pelo título da Premier League e, com os mesmos 64 pontos do Arsenal, podem assumir a liderança dependendo do resultado do jogo acima.

Real x Athletic: Líder isolado, o Real pode perder a folga na primeira colocação em caso de tropeço contra o Athletic, já que o Barça ganhou e reduziu a distância temporária para cinco pontos faltando oito rodadas para o fim da La Liga.

Olympique x PSG: O clássico francês perdeu um pouco de apelo com as saídas de Neymar e Messi do PSG, mas a equipe de Mbappé e companhia encara o rival para disparar ainda mais no topo da tabela.