Goleiro que sofreu racismo na Espanha é denunciado por árbitro em súmula

[Foi expulso após] Pular a cerca perimetral do campo para se dirigir violentamente a um dos torcedores presentes, sem poder determinar o que foi dito contra o jogador em questão. [...] Agarrou um dos torcedores de forma violenta, precisando ser contido por seus companheiros e espectadores alí presentes. Trecho do relatório da partida

O goleiro pode ser punido com quatro a oito jogos de suspensão. O Rayo Majadahonda também pode perder pontos.

A Federação Espanhola informou que as questões disciplinares serão resolvidas com base no relatório do árbitro. A entidade disse ainda que o protocolo antirracismo não pôde ser colocado em prática porque o time visitante se recusou a seguir jogando.