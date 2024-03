Endrick será titular do Palmeiras em final contra o Santos; veja escalações

Endrick será titular do Palmeiras no primeiro jogo da final do Paulistão contra o Santos, hoje às 18h (de Brasília), na Vila Belmiro.

Carille escalou JP Chermont, lateral de 18 anos, no lugar de Aderlan — que se recupera de lesão na coxa esquerda.

Santos vai a campo com: João Paulo; JP Chermont, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Guilherme e J. Furch.