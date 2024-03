Botafogo: Patrick de Paula chora em retorno aos gramados após 400 dias

Patrick de Paula retornou aos gramados e se emocionou. O jogador não conteve as lágrimas ao apito final do duelo do Botafogo com o Boavista, na noite de hoje (31), no Nilton Santos, na final da Taça Rio.

"Só eu e minha família [sabemos como foi esse período]. Foi bastante oração da minha mãe também, que me ajuda muito. Foi difícil, foi doloroso porque eu lembro de quando eu caí no jogo... Sabia que tinha machucado, mas queria saber a gravidade, e aí veio a notícia que tinha de operar e ficar esse tempo todo fora", disse, à BandSports.

O que aconteceu

O meia foi acionado por Fabio Matias aos 24 minutos do segundo tempo. Ele entrou na vaga de Breno, e participou de algumas jogadas.