Tite revela mensagem a Gabigol: 'O que posso fazer é ser solidário'

O técnico Tite, do Flamengo, revelou ter mandando uma mensagem a Gabigol após o atacante ser suspenso por tentativa de fraude em exame antidoping.

O que posso fazer agora é ser solidário. Mandei mensagem a ele, a gente o quer o mais rápido possível de volta, mas quer também que essa situação, no aspecto jurídico, seja resolvida. A situação tem as suas particularidades jurídicas no caso, que estão sendo analisadas. Enquanto departamento técnico, a gente está com ele, os profissionais estão acompanhando, fazendo treino específico dentro da base das leis, pois tem uma situação legal. A gente está realizando esse aporte importante para que, pós-julgamento, o tenhamos de volta

Tite

Gabigol: 'Nós, por nós, pelos nossos'

Gabigol fez uma postagem em suas redes sociais logo após a vitória do Flamengo por 3 a 0 sobre o Nova Iguaçu. O atacante publicou uma foto de uma bandeira com o seu rosto e escreveu: "Nós, por nós, pelos nossos".