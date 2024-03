Rômulo é integrado ao elenco do Palmeiras após eliminação do Novorizontino

O meio-campista Rômulo foi integrado hoje (30) ao elenco do Palmeiras. O jogador foi anunciado em fevereiro e se apresentou ao Alviverde após a queda do Novorizontino no Campeonato Paulista.

O que aconteceu

O Palmeiras anunciou a "chegada" de Rômulo em postagem nas redes sociais. Curiosamente, o Alviverde foi o responsável pela eliminação do Novorizontino na semifinal.