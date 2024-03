Abel ganha camisa de Endrick após classificação do Palmeiras; entenda

Abel Ferreira ganhou uma camisa de Endrick após a classificação do Palmeiras para a final do Campeonato Paulista. O treinador, porém, não estava interessado em assegurar a peça do autor do gol da classificação, mas sim ter um exemplar da campanha que visa o combate ao ódio dentro e fora do futebol.

O que aconteceu

Abel aproveitou a roda após a vitória para "exigir" uma camisa: "Não quero saber. Estou a dizer que eu quero uma camiseta dessas".

E o "eleito" para a entregar a peça foi Endrick. Curiosamente, o camisa 9 foi o autor do gol da vitória.