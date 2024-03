Atacante do Nova Iguaçu celebra acerto com o Flamengo: 'É um sonho'

O atacante Carlinhos, do Nova Iguaçu, celebrou o acerto com o Flamengo. O jogador, que foi titular no primeiro jogo do Carioca, contra o próprio Rubro-Negro, vai se transferir após o Estadual.

É um sonho, desde criança todos sonham em jogar no Flamengo Carlinhos, em entrevista à Band

O que aconteceu

Carlinhos falou sobre o acerto após a partida de hoje. O Flamengo venceu o Nova Iguaçu por 3 a 0 e encaminhou a conquista do Carioca. Os times voltam a se enfrentar no domingo (7).