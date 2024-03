São Paulo: Carpini reluta em fazer testes e praticamente esquece base

Patryck e William Gomes completam a lista dos jovens utilizados por Carpini. Patryck jogou apenas 75 minutos mesmo sendo reserva imediato de Welington, jogador que mais atuou na temporada com mais de 1100 minutos; ele é o único que não é poupado mesmo quando Carpini escala time misto. William Gomes jogou por míseros quatro minutos.

Outros jovens de Cotia que ainda não se firmaram no profissional, nem chegaram a entrar em campo, casos de Matheus Belém, Igor Felisberto, Iba Ly, Negrucci, Rodriguinho e Henrique.

Quem veio de Cotia e já se firmou no time profissional continua tendo chances normalmente, como Welington, Diego Costa, Pablo Maia e Juan; além de Lucas Moura, que é o principal jogador do time.

