Inglaterra divulga ranking dos clubes com mais torcedores presos ou banidos

Já falando do número de torcedores banidos na temporada 2022-23, o United ocupou o topo da lista com 69 pessoas. O Millwall ficou em segundo, com 66 proibições, e o Leicester em terceiro, com 56.

Veja o ranking de clubes com mais torcedores presos

West Ham (89) Manchester United (83) Leeds United (69) Manchester City (66) Tottenham (51) Arsenal (51)

Veja o ranking de clubes com mais torcedores banidos