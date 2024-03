Técnico da Argélia sub-20 agride os próprios jogadores durante briga; veja

Técnico da Argélia sub-20, Yacine Manaa agrediu os próprios jogadores para separar uma briga no amistoso contra a Tunísia.

O que aconteceu

Durante a partida entre as seleções, os jogadores iniciaram uma discussão na beira do gramado. O amistoso aconteceu no Estádio Omar Hamadi, em Bologhine, na Argélia.

Irritado com a briga, Yacine Manaa deu tapas nos rostos dos próprios jogadores para encerrar a confusão. A cena viralizou na Argélia e gerou críticas ao treinador.