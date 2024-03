Sem inventar: estreia de Dorival foi vitória da simplicidade na Inglaterra

O time titular foi pensado para atuar basicamente como atua nos seus clubes. Assim, a adaptação seria mais fácil.

Rodrygo e Vinicius Júnior, por exemplo, jogaram no mesmo esquema sem centroavante do Real Madrid. Com mais velocidade no ataque. Endrick entrou na etapa final para decidir.

Outra ideia da comissão técnica foi mostrar ao elenco que era necessário humildade. A Inglaterra, com trabalho mais consolidado e invicta em 2023, não poderia se sentir à vontade em Wembley.

O futebol é, às vezes, fazer o que já está inventado. Essa seleção precisa de um pouco de organização. Dentro disso, que os jogadores tenham liberdade. Dorival organizou e isso é importante. A organização dá liberdade para os jogadores usarem seu potencial ao máximo. Fomos organizados, com cada um na sua função e sabendo exatamente o que fazer

Danilo

O próximo desafio será contra a Espanha, terça-feira, no Santiago Bernabéu. Com a confiança retomada e menos invenções, o Brasil tenta voltar a ser mais confiável.