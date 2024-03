Como foram os jogadores do Flamengo convocados para amistosos na Data Fifa

O zagueiro rubro-negro teve boa nota no Footstats. O site especializado em estatísticas deu 6,6 ao jogador, segunda maior nota da seleção brasileira — Danilo e Endrick ficaram com 6,7.

Varela participou de lance de gol do Uruguai. A equipe celeste saiu atrás no placar e empatou logo no primeiro lance do segundo tempo. O lateral do Fla foi ao fundo e cruzou para a área. A bola sobrou com Vecino, que balançou a rede.

Quem começou no banco?

O Flamengo ainda teve outros três jogadores que começaram no banco. O lateral-esquerdo Ayrton Lucas, no Brasil, e o lateral Viña e o meia Arrascaeta, no Uruguai.

Arrascaeta foi acionado após o intervalo. Marcelo Bielsa colocou o meia no jogo aos 19 minutos, na vaga do volante Zalazar.

Ele teve uma chance no fim do jogo. Após cruzamento da esquerda, Canobbio ajeitou para trás e Arrascaeta finalizou de primeira, mas mandou à esquerda do gol.