Robinho pode deixar a prisão antes de cumprir 9 anos de pena

A progressão de regime consta inicialmente no artigo 112 da Lei N° 7.210, de 1984. O texto original, no entanto, foi modificado nos últimos anos.

A mudança na progressão carcerária foi uma das medidas do ex-presidente Jair Bolsonaro no "Pacote Anticrime". A Lei N° 13.964 foi sancionada no dia 24 de dezembro de 2019 e promoveu mudanças no Código Penal e no Código de Execução Penal, bem como no texto original da Lei N° 7.210.

Pelo texto antigo, Robinho poderia deixar a prisão tendo cumprido apenas um sexto da pena em regime fechado, ou seja, cerca de um ano e seis meses no caso da sua condenação.

O que Robinho pode fazer em cada tipo de regime?

Regime fechado. Robinho poderá trabalhar durante o dia na penitenciária onde ficará preso. Ele poderá trabalhar em ambiente externo somente se atuar em serviços ou obras públicas.

Regime semiaberto. Robinho poderá trabalhar durante o dia em colônia agrícola, industrial ou qualquer estabelecimento similar. Ele também poderá trabalhar externamente e realizar cursos supletivos profissionalizantes, de 2° grau ou superiores, mas deverá voltar ao sistema prisional à noite.