Juristas divergem sobre prisão imediata de Robinho após decisão do STJ

O ex- jogador havia tentado se beneficiar no Brasil do acordo de não extradição para cumprimento da pena firmado entre Brasil e Itália, mas a intenção do jogador foi extirpada pela excelente decisão do STJ, que além de homologar a pena da justiça italiana, determinou a imediata prisão do também ex-jogador. Decisão mais do que acertada e que reafirma o compromisso do Brasil com os acordos internacionais. Fernanda Perregil, advogada, consultora em diversidade pela P2 InterDiversidade e VP na Associação Brasileira de Mulheres LBTIs

É muito importante entender que, independente de quem seja, um agressor sexual não pode se esquivar de suas responsabilidades ou fugir do cumprimento da pena. Ainda assim, precisamos de leis mais severas que protejam as vítimas e penalizem os agressores, indo além do cumprimento da pena e trazendo um caráter pedagógico que evite a ocorrência de novos casos. Fernanda Perregil

A partir do momento que nós homologamos essa sentença, em respeito à lei e ao direito ao contraditório, Robinho pode recorrer dessa homologação em liberdade, a menos que se verifiquem razões para a prisão preventiva, conforme prevê nosso Código de Processo Penal (CPP) [... ] Determinar que ele seja preso imediatamente, sem aguardar o resultado do recurso, vai contra a própria Constituição, que o ministro [Luiz] Fux deveria proteger. Essa prisão é uma resposta ao clamor popular, é uma resposta à pressão da sociedade para a punição de um crime muito cruel e que deve ser punido com o rigor da lei, mas não é uma prisão que está dentro da normalidade jurídica da Constituição. Jacqueline Valles, jurista e mestre em direito penal pela PUC-SP

A jurista Amarílis Costa explica que Robinho pode recorrer enquanto cumpre a pena. O ex-jogador está na penitenciária do Trebembé (SP).

Existe a possibilidade de exercer o direito ao contraditório e a ampla defesa já em cumprimento de sentença nos casos de execução. E é nesse sentido que a justiça brasileira entendeu. Amarílis Costa, jurista e doutoranda em Direitos Humanos.