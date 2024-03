Quem é o brasileiro que treina a 3ª pior seleção do mundo 'no paraíso'

Em 2018, eu cheguei para o primeiro treino como assistente técnico. Um paraíso, que país lindo, hotel de frente para a praia. No dia seguinte, acordamos para ir para o treino, não tinha o estádio ainda. Devia ter mais ou menos 18 carneiros no campo. Tinha mais carneiros do que jogador. O campo estava cheio de cocô. Meu goleiro, que jogava no Miami FC, era um dos únicos profissionais nossos na época, virou para o preparador de goleiro e falou: 'eu não vou pular no chão, vou ficar só em pé. Olha lá, só cocô de carneiro'. O treinador de goleiro virou para ele e falou: 'se você não pular, você pode voltar para casa'. Ele saiu do treino coberto de cocô.

A preparação para as Eliminatórias para a Copa de 2026 também foi impactada. Por questões internas e de investigações na federação local, a seleção não realizou os períodos de treinos previstos no começo de 2024 e só se juntou para o jogo de hoje (22) na última semana.

Poucos brasileiros e trabalho no fim

Giba é, ao lado de Dorival Júnior (Brasil), Sylvinho (Albânia) e Emerson Alcântara (Vanuatu), um dos únicos quatro brasileiros a comandar uma seleção masculina de futebol atualmente. Para ele, há três motivos para os treinadores do Brasil terem pouco espaço no comando de países.

"O primeiro motivo é: o treinador brasileiro tem necessidade de estar dentro do campo todos os dias, diariamente. Em seleções, não é assim. Nelas, você tem períodos. A segunda coisa que eu acho que é um fator importante ou que deve ser considerado com relação a isso é o perfil do treinador brasileiro hoje em dia lá fora. A gente está provavelmente atrás do português, atrás do espanhol, atrás do alemão, atrás do inglês, atrás do holandês, atrás do argentino. A terceira coisa é: trabalhar em seleções demanda algo que vai além de ser somente treinador. Demanda entender de cultura e estar disposto às vezes a abrir mão de certas decisões que você geralmente toma para o bem do país."

O trabalho de Giba nas Ilhas Virgens Americanas está chegando ao fim. O brasileiro vai deixar o cargo após o fim da participação da seleção nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Ele, no entanto, já indicou um auxiliar para dar sequência ao "DNA brasileiro" no país.