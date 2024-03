CBF anuncia parceria internacional para promover a integridade no futebol

O ICSS já trabalha com organizações importantes globalmente, como a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura), a UNODC (Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime), o Conselho de Europa e o Banco Mundial

A CBF adota as mesmas medidas implementadas pelas principais organizações esportivas do mundo para a proteção da integridade do esporte e estamos estruturando, com ajuda da FIFA e da CONMEBOL, uma série de iniciativas próprias para combater a manipulação de resultados. Estamos construindo um ecossistema para que instituições como o ICSS e a Aliança Global de Integridade Esportiva (SIGA), empresas de monitoramento como Sportadar, Statsperform e Genius, e uma Força-Tarefa de Investigação privada possam trabalhar em conjunto com a CBF, a CONMEBOL e a FIFA para apoiar as autoridades públicas na sua missão de processar criminosos que atuam na manipulação de resultados esportivos. Nosso objetivo é garantir recursos suficientes para fazer o maior investimento no mundo que uma organização esportiva já fez para proteger a integridade, consolidando o papel da CBF como incubadora de boas práticas nesta área Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF

Quando a CBF nos contou sobre seus planos de posicionar o Brasil como uma referência internacional no campo da integridade, entendemos que havia uma oportunidade de pôr em prática todos os conhecimentos e instrumentos que desenvolvemos nos últimos 12 ano. Em conjunto com a CBF, decidimos assinar nosso acordo aqui em Wembley, um dos lugares mais simbólicos do futebol no mundo, para destacar a dimensão global da nossa iniciativa e dos problemas que queremos enfrentar Mohammed Hanzab, presidente do ICSS

CBF anuncia renovação de patrocinador

A CBF anunciou a renovação de contrato com a empresa farmacêutica CIMED, que patrocina a seleção desde 2015.