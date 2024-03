Volantes dizem o que Dorival quer do meio-campo da seleção sem Casemiro

Uma preocupação passada nos treinos é que os volante saiam jogando e acionem os pontas de forma rápida para deixá-los em situação de 1 x 1. É a forma de explorara a habilidade do jogador brasileiro.

Bruno Guimarães, que deve ser titular, fez a comparação com o trabalho do antecessor, Fernando Diniz:

Diniz põe todo time do lado da bola, Dorival gosta de explorar pontas no mano a mano, jogar com profundidade. Estamos tentando entender, é mais do dia a dia. Com Diniz é diferente, mais particularidades. Acompanhamos muitos vídeos, jogar com três, linha de quatro, que é o que planeja. Não sabemos de verdade como vamos entrar e nos preparamos para duas ou três maneiras. Jogar bem coletivamente, individualmente, digno de seleção brasileira.

Estilo de jogo do meio-campista

No futebol moderno não existe cinco que só marca e protege a zaga. 5 precisa desbloquear primeira e segunda linhas, jogar por dentro e acionar os pontas. É tudo meio-campista, todos marcam, todos defendem. Bruno Guimarães, volante da seleção