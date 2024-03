Paizão ou carrasco? Zagueiro do Palmeiras revela relação de Abel com elenco

Números de gols no Palmeiras: "Não esperava nunca fazer tantos gols, foram 11 naquele ano, então foi um ano muito mágico para mim, especial. O Scarpa também me ajudava muito, a gente conversava e eu sabia onde ele ia bater, eu já sabia onde a bola ia cair, isso facilita muito com um batedor do nível que ele é. Mas no ano seguinte também eu fiz gols, eu dei uma diminuída nos gols, mas foram decisivos em clássico, que para mim foi muito importante também e que esse ano possa continuar sendo assim também".

Mudança do Palmeiras com três zagueiros: "Então, como ele [Abel] falou no começo do ano, ele sabe muito bem a hora de colocar cada formação em cada jogo. Ele estuda muito, ele tem uma equipe muito profissional, então você pode perceber que ele varia muito. Cada jogo ele vai com a tática, ele vai com o pensamento, ele vai com a estratégia. Então, vários jogos que a gente foi com três zagueiros, porque ele estudou, ele achou que era a melhor forma ali, e passa uma segurança muito boa, principalmente para quem está ali atrás, sabendo que você pode dar o passo ali, você pode arriscar, sabendo que tem mais dois, que tem mais três ali, que pode fazer essa segurança, então é muito importante, mas tudo vem de um treinamento, onde vai se encaixando, vai se conhecendo e vai fluindo naturalmente".

Novos sonhos após ser convocado para a seleção: "Eu tenho para esse ano dois sonhos: quero continuar na seleção, ser convocado mais vezes, e ir para a Copa América e também buscar a Libertadores no Palmeiras. Esses são meus objetivos e meus sonhos para esse ano, eu vou trabalhar duro, firme todo dia para conseguir conquistar".

