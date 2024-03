'Leila foi imensa': Milly elogia fala sobre Daniel Alves e Robinho

A colunista Milly Lacombe elogiou no Fim de Papo a forte declaração de Leila Pereira, chefe de delegação da CBF nesta Data Fifa, sobre os casos Daniel Alves e Robinho. Segundo Milly, Leila teve "muita coragem" ao denunciar a impunidade dos crimes de violência sexual.

'Precisa ter muita coragem para fazer o que Leila fez': "Eu fiquei muito emocionada quando eu li o que ela tinha falado, eu li duas vezes. Meu Deus, alguém realmente se manifestou, lá no meio. Tem a psicóloga da seleção e ela, no meio de 30, 40 homens, ninguém falou nada. Ela vai lá e fala. Tem um componente que é memorável do que ela fez hoje e tem um componente que é só um achismo meu: a Leila não nasceu uma ativista do feminismo, acho que ela nem ligava para isso, mas ela foi se letrando enquanto a coisa estava acontecendo. Ela percebeu o que ela estava vivendo, meio como o Vini Jr., eles foram arrastados para dentro de uma luta que eles não se recusaram a lutar. Então, é muito bonito ver a Leila se transformando publicamente, sem medo nenhum. Precisa ter coragem para fazer o que ela fez, muita coragem. Ela está cortando um dobrado lá dentro, porque o clima não deve ter ficado bom, mas ela sabia exatamente o que estava fazendo, ela sabia o que ia causar".

'Leila hoje foi imensa': "Ela causou uma demolição, ela rachou as estruturas, alguém vai ter que se posicionar. A frase dela foi perfeita, ela falou 'a impunidade é a semente do próximo crime', é exatamente isso. Ela forçou elegantemente os caras que estão lá a se manifestarem. A gente está vendo as coisas mudarem muito rapidamente, não vai ter volta para aquele mundo, a luta é feita de vitórias e derrotas, a gente teve derrotas recentemente, mas precisamos olhar para o todo. O todo é uma imensa vitória, e a Leila hoje foi imensa, imensa".