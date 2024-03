'Felipão será sombra nos outros clubes. Vai ter convite', diz Arnaldo

O comentarista Arnaldo Ribeiro analisou no UOL News Esporte que a presença de Felipão no mercado é uma sombra e tanto aos técnicos dos times brasileiros, principalmente daqueles que disputam a Libertadores. Arnaldo exaltou o histórico de Felipão no torneio.

'Felipão é uma sombra pela história e pelo presente': "O Felipão é uma sombra pela história, pelo passado, mas também pelo presente. Ele consegue ser um técnico de outra geração, já depois dos 70, que tem resultados expressivos recentes, é isso que é intrigante. Talvez a gente não tenha uma geração que se firmou de técnicos brasileiros depois da geração do Felipão, isso também explica um pouco essa persistência nesses nomes, mas ele tem feitos recentes, sim. Vice-campeonato da Libertadores pelo Athletico-PR, campeão de pontos corridos pelo Palmeiras, melhor campanha do segundo turno do Brasileirão no ano passado pelo Galo. São coisas recentes e consistentes, significativas, não é só o penta pelo Brasil em 2022".

'Currículo do Felipão na Libertadores é impressionante': "É uma sombra sobretudo para aqueles que disputam a Libertadores. O Botafogo está sem técnico, o São Paulo está com técnico pressionado. O currículo do Felipão na Libertadores é impressionante, é incrível: são 10 Libertadores, seis semifinais, quatro finais, dois títulos. É muita coisa, não tem nenhum brasileiro com esse cartel. Ah, o trabalho longo não é com ele, mas se você reparar é a mesma pecha que o Dorival carrega. Tem clube que não precisa exatamente de um trabalho longo agora, precisa de uma boa Libertadores. O Felipão vai ser sombra, sim; a informação dos que cercam o Felipão é que ele quer continuar como técnico de futebol, sim; e acho que ele vai ter convite, sim, e em breve".