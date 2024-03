Como está a investigação de suposto esquema de apostas que envolve Paquetá

O jogador ficou fora da seleção no início da investigação sob o comando de Fernando Diniz, mas está de volta com Dorival Júnior após seis meses e será titular no amistoso contra a Inglaterra, sábado, em Wembley.

A suspeita fez Paquetá não ir para o Manchester City. O clube de Guardiola tinha tudo acertado com o West Ham.

Na verdade, eu fui instruído a não comentar sobre esse assunto, mas já são sete meses desde que isso aconteceu e eu estou cooperando ao máximo

Lucas Paquetá

Entenda o caso

A investigação foi baseada em relatório da Sports Radar, órgão que fiscaliza ações suspeita e notifica a FA.