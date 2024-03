Bruno Guimarães acha que 'jeito simples' de Dorival trará sua melhor versão

Diferença entre futebol de seleções e PL

"Estranho falar. Minha primeira convocação foi em 2020, estamos em 2024 e são 20 jogos. Esperava muito mais. Vocês vão ver o Bruno do Newcastle na seleção, é tempo de adaptar, ter minutos. Tenho gols e assistências. Com Dorival são coisas que estou habituado no meu clube, isso é importante para mim. Vocês vão ver o Bruno do Newcastle pois são coisas que assemelham mais no dia a dia".

Ausência do Casemiro

"Tive algumas conversas com o Dorival, conversei com ele aqui na Europa, assistiu dois jogos meus e falamos muito. Posso ser primeiro, segundo e terceiro homem de meio-campo. Não definiu linha de 3 ou de 4, treinamos para mais opções. Posso garantir que, se eu jogar, vai ser no meio-campo [risos]".

Experiência para os novatos

"É tentar deixar os mais novos se sentirem como no clube. Incentivar, dar confiança, brincar, não pegar muito no pé. Ajudar eles da melhor maneira. Já me sinto um pouco experiente aqui, estou desde 2020. Me sinto cada vez mais em casa, feliz demais de estar aqui com novo treinador. Não colocar muita pressão, incentivá-los a ir para cima e é o segredo para dar certo na seleção".