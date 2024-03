'Tragédia do Ninho do Urubu desperta o pior do ser humano', diz Mauro Cezar

O colunista Mauro Cezar Pereira comentou no UOL News Esporte o documentário "O Ninho: Futebol & Tragédia" (Netflix) e cobrou justiça para as 10 vítimas do incêndio no CT do Flamengo.

O antes e o depois da tragédia: "Vidas estavam ali, garotos, e de fato ninguém foi responsabilizado, todo mundo tirando o corpo fora. Existem dois compartimentos aí, o antes é muito importante. Por que aquilo ficou lá? Por que não fizeram a manutenção adequada? Tem várias perguntas nessa linha. Detalhe importante: 3 meses antes do incêndio, a gestão anterior inaugurou com pompa, com festa, com apresentação de ator global, mais ou menos quatro semanas antes da eleição no Flamengo, o Landim concorria com o Lomba, o Lomba pela situação o Landim pela oposição, o Landim venceu. Fizeram uma inauguração com toda pompa, você encontra no Youtube do Flamengo, começo de novembro. Então, tem essa antes que precisa ser discutido: por que isso aconteceu? Esse antes é muito sério e é abjeta a forma como alguns personagens tentam se desligar disso, como se não tivesse com a história. E tem o depois, a frieza como a diretoria lidou com toda a questão".

'Não se pede só dinheiro, mas também justiça': "Me chama atenção que em meio a esse ódio do clubismo a frase mais utilizada é 'paguem as famílias'. E aí o cara que torce para o Flamengo responde: 'mas já pagaram, só tem um que está na Justiça'. A questão não é essa, gente. A gente deveria buscar como inspiração, até como sociedade, o que se discute em Liverpool por conta da tragédia de Hillsborough, onde morreram 97 pessoas, eram 96 e no ano passado morreu mais um, então são 97 vítimas daquela tragédia que mudou o futebol inglês. A frase lá é, tem camiseta, tem cartaz, tem tudo: justiça para os 96, agora 97. Não se pede dinheiro puro e simplesmente do Estado, que depois assumiu a responsabilidade, para pagar as famílias das vítimas, mas sim justiça".