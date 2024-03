Julgamento de Robinho: saiba onde assistir e horário

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) julga hoje (20), às 14h (de Brasília), o pedido da Justiça italiana para que Robinho cumpra a pena por estupro coletivo em solo brasileiro. Ele foi condenado em todas as instâncias na Itália pelo acontecido em 2013.

O julgamento do ex-jogador terá transmissão ao vivo pelos canais no YouTube do UOL Esporte e do Supremo Tribunal de Justiça.

O julgamento será sobre a possibilidade de Robinho cumprir a pena no Brasil. A Justiça Italiana solicitou a transferência da pena, já que o Brasil não extradita seus cidadãos.