Jogo de estadual tem 2 pagantes, renda de R$ 30 e dá prejuízo de R$ 10 mil

A partida Força e Luz x Santa Cruz de Natal, pela 2ª rodada do segundo turno do Campeonato Potiguar, teve apenas dois pagantes no último sábado (16). O jogo foi disputado no Estádio Barrettão, em Ceará-Mirim.

O que aconteceu

Apenas dois ingressos foram comprados para o jogo. Ao todo, 200 entradas foram disponibilizadas, mas o público ficou muito aquém disso.

A renda total foi de apenas R$ 30. Os dois ingressos comprados pelos torcedores presentes custaram R$ 15 cada pelo direito à meia-entrada.