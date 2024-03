Ídolo do Fla, Zico ganha estátua de cera e relembra frustração na Olimpíada

Toda homenagem é gratificante quando a gente está aqui na terra. Essa homenagem está sendo no meu estado. Está sendo no Rio de Janeiro. Eu acho que vocês muitas vezes não tem ideia do que a gente representa para a cidade do Rio quando as pessoas nos recebem lá fora. A galera sempre fala do Zico do Rio de Janeiro. Uma das grandes frustrações da minha vida nos últimos anos foi não ter sido convidado para carregar a tocha Olímpica aqui no Rio de Janeiro. E agora o Comitê Olímpico me convidou para ser embaixador lá em Paris. Uma pena que o nosso futebol masculino não vai estar presente. Zico

O processo durou mais de dois anos. A estátua foi feita em Londres e a pose foi escolhida por Zico. "O pessoal pode estar se perguntando sobre a fisionomia. Eu queria uma fisionomia do que representava aquele Mundial. Era como a gente ia entrar em campo, com fome de querer ganhar e focados na final", explicou.

Críticas no Carioca e seleção

Zico comentou outros diversos assuntos relacionados ao futebol carioca, Flamengo e seleção brasileira. Veja a seguir mais declarações do Galinho.

Carioca: "Acho que é uma pena que, no início, os próprios clubes não respeitam o campeonato como deveriam respeitar, não utilizar a sua principal equipe. A meu ver sempre se torna um desrespeito muito grande com o torcedor, com o próprio clube. Eu nunca fui favorável a isso. Eu acho que o Carioca, os campeonatos regionais, foram símbolos importantes do futebol brasileiro. Foram dali que surgiram grandes jogadores de todo o Brasil e eu acho que ele deveria sempre ter o respeito"

Flamengo na Libertadores: "O maior adversário é a altitude. A preparação já é diferente, mas lá em cima não tem preparação, não tem jeito. Só morando lá. E eu passei por isso, sofri muito. Outros profissionais sofreram junto comigo. Eu juro que eu não consegui sair nem do hotel, porque passei mal. Jornalistas sofreram. É um absurdo que ainda se permita jogar futebol em locais que não têm a menor condição. É como na Europa, você jogar lá em frio, abaixo de 5, 6 graus. Você não tem tempo de adaptação, é jogo em cima de jogo. Jogadores precisam entender, se resguardar, preocupar com o descanso, alimentação e treino para que, nesse período que exige mais sacrifício, eles consigam o objetivo que é mais uma Libertadores, que tem capacidade para isso, qualidade, e tentar mais uma vez disputar o Mundial."