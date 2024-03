'Flamengo vai papar tudo': Lavieri vê Rubro-Negro favorito na Libertadores

O colunista Danilo Lavieri afirmou no UOL News Esporte que o Flamengo deve fazer a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores. Segundo ele, o Rubro-Negro virou a página dos fracassos de 2023 e é favorito a tudo que disputar nesta temporada.

Esse grupo a gente só não vai falar que é o mais fácil da história do Flamengo na Libertadores por causa das viagens à altitude. Se não fossem as viagens e a altitude, a gente poderia falar que o Flamengo vai passar com o pé nas costas. No aspecto técnico, é um grupo fácil para o Flamengo, com uma pitadinha de altitude, mas nada que possa tirar o sono dos flamenguistas. Até porque o Flamengo já deu todo azar que tinha que ter dado em 2023, esse ano o Mengão vai papar tudo. O normal, para mim, é o Flamengo ser o melhor da fase de grupos. Danilo Lavieri

