Dorival se preocupa com lesão recente e vai 'testar' Richarlison em treinos

Richarlison não tem a garantia de titularidade no Brasil para os amistosos contra Inglaterra e Espanha.

O que aconteceu

O técnico Dorival Júnior está preocupado com a lesão recente de Richarlison no joelho e vai observar a performance do atacante durante os treinamentos.

Richarlison teve uma lesão no joelho no início de março e só jogou 10 minutos desde então. O centroavante tem feito trabalhos específicos na CBF.