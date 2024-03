São Paulo: Chamado de burro, Carpini vê 1ª crise e prova do próprio veneno

Thiago Carpini está vivendo a primeira turbulência no comando técnico do São Paulo após a eliminação para o Novorizontino no Paulistão.

O que aconteceu

Carpini foi chamado de burro por parte da torcida que esteve no Morumbis durante a partida contra o Novorizontino. Muitos torcedores ficaram incomodados com o fato de o técnico demorar para colocar James Rodríguez na partida — posteriormente, ele explicou que o colombiano teve problemas na preparação durante a semana.

Com a derrota nas penalidades, mais torcedores demonstraram a indignação com o técnico. A torcida tricolor não gostou das alterações que Carpini fez durante o jogo: entraram Erick, Michel Araújo (que desperdiçou sua penalidade), Igor Vinícius e James Rodríguez. Galoppo, que tem prestígio com a torcida, ficou o jogo todo no banco de reservas.