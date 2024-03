Goleiro é expulso e meio-campista pega pênalti no País de Gales; veja

O meio-campista Jonathan Evans, do Aberystwyth Town, da primeira divisão do País de Gales, teve um momento de herói na noite da última sexta-feira (15), no duelo contra o Haverfordwest County, quando ele defendeu um pênalti.

Y golwr Oliver Basey yn gweld cerdyn coch ar ôl llorio Taylor-Crossdale yn y cwrt 🟥



Dim golwr ar y fainc felly Jonathan Evans yn dod i'r maes ac yn arbed yn arwrol 😱🍿@AberystwythTown | @CymruLeagues pic.twitter.com/uTazgfs5xJ -- Sgorio ⚽️ (@sgorio) March 15, 2024

O que aconteceu

Time de Evans não tinha goleiro reserva. O titular, Oliver Basey, foi expulso aos 28 minutos, após cometer pênalti em Taylor-Crossdale, do Haverfordwest. Jonathan Evans, que estava no banco, então, entrou em campo e assumiu a meta do Aberystwyth.