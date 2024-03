Famoso lanche de linguiça tem 'pegadinhas' e une torcida do Bragantino

Lanches temático de ex-jogadores do Bragantino na lanchonete do estádio Imagem: Reprodução/Instagram/Rosário Bragantino

Mas vale o alerta: o restaurante dentro do estádio fecha em horário de jogo. Localizado em um dos portões do Nabizão da torcida mandante, o famoso Rosário fecha cerca de quatro horas antes do início das partidas. Quem quer comer os lanches temáticos precisa chegar bem cedo, ou aguardar se vai reabrir depois — uma outra lanchonete vende sanduíches nas arquibancadas durante as partidas. Um estabelecimento "primo" do Rosário até fica aberto do outro lado da rua, só que não tem o cardápio completo. "Mas a calabresa é a mesma", assegurou um funcionário.

Restaurante que vende lanches de linguiça em frente ao estádio do Bragantino Imagem: André Martins/UOL

No entanto, torcedores visitantes de primeira viagem podem ficar perdidos. Os lanches de linguiça vendidos por comerciantes 100% de Bragança ficam na área destinada apenas à torcida da casa, separada do setor visitante. A região não é exclusiva, mas quem vem de fora costuma se concentrar em outro lugar, em uma praça no fundo do estádio. Lá, alimentos e bebidas são vendidos por ambulantes de fora da cidade. "A gente só pode ficar aqui", disse Vinicius, que saiu da capital com a família para trabalhar no dia em uma das ruas na vizinhança.

Point da torcida

As barraquinhas destinadas à torcida do Bragantino ficam em uma rua perpendicular ao estádio. Quatro quiosques improvisados no asfalto alimentam a multidão que chega para o jogo.