São Paulo terá estreia de André Silva no lugar de Calleri; veja escalação

As escalações de São Paulo x Novorizontino pelas quartas de final do Campeonato Paulista estão definidas para o duelo de logo mais, às 18h, no Morumbis. Para a partida, Calleri continua no departamento médico e, com isso, o técnico Thiago Carpini promove a estreia do atacante André Silva.

Escalação do São Paulo

Rafael; Arboleda e Diego Costa; Rafinha e Welington; Pablo Maia e Alisson; Ferreira e Lucas; Luciano e André Silva.

Rodrigo Nestor, Luiz Gustavo, Nikão e Wellington Rato continuam no departamento médico. A equipe não tem ninguém pendurado.