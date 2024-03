Flamengo: quantos meninos sobreviveram ao incêndio no Ninho do Urubu?

O incêndio no Ninho do Urubu deixou 10 mortos e teve 16 sobreviventes. A tragédia aconteceu no dia 8 de fevereiro de 2019.

O que aconteceu

Escaparam do fogo no alojamento da base 16 meninos. Naquela noite, 26 dormiam no centro de treinamento.

Dos sobreviventes, três tiveram de passar por período de internação. Foram eles: Jhonata Ventura, Dyogo Alves e Cauan Emanuel.