Flamengo: quando foi o incêndio no Ninho do Urubu?

O incêndio no Ninho do Urubu aconteceu no dia 8 de fevereiro de 2019. Ao todo, 10 jovens que jogavam na base do Flamengo morreram e 16 sobreviveram.

O que aconteceu

O incêndio foi causado por conta de um defeito no ar-condicionado e do material inflamável das paredes dos contêineres. O relatório foi feito de acordo com a perícia da Polícia Civil.

As 10 vítimas fatais foram: Arthur Vinicius, Athila Paixão, Bernardo Pisetta, Christian Esmério, Gedson Santos, Jorge Eduardo, Pablo Henrique, Rykelmo de Souza Viana, Samuel Thomas e Vitor Isaías. Todos tinham entre 14 e 16 anos.