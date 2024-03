Flaco canta Michel Teló após 3 gols pelo Palmeiras: 'Vivi algo espetacular'

O atacante Flaco López cantou Michel Teló após fazer um hat-trick na vitória do Palmeiras por 5 a 1 sobre a Ponte Preta, hoje, em partida válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

O que aconteceu

Após marcar três vezes contra a Ponte Preta, Flaco cantou a música 'Ai Se Eu Te Pego', de Michel Teló, para comemorar, em entrevista à CazéTV. O atacante tem 10 gols em 13 jogos na temporada do Verdão.

Para o atacante, a maturidade e o tempo foram essenciais para que ele pudesse retomar a confiança e titularidade. Flaco agora é titular com Abel e com uma minutagem muito maior do que a reta final do ano passado.