São Paulo acerta contratação de zagueiro Sabino em acordo de produtividade

A contratação deve ser anunciada oficialmente em breve. A contratação não foi visando o Paulistão, e o defensor ainda será preparado.

Sabino foi revelado pelo Santos, passou pelo Coritiba e estava no Sport desde 2021. Na última temporada fez 58 jogos e marcou sete gols.

