Flamengo: por que o Ninho do Urubu pegou fogo

O incêndio no Ninho do Urubu, CT do Flamengo, aconteceu devido a um curto-circuito em um ar-condicionado em um dos módulos do alojamento.

O que aconteceu

A perícia aponta que o incêndio foi "determinado por um fenômeno termoelétrico no interior do aparelho de ar-condicionado do quarto 06". O documento foi citado na denúncia do MPRJ.

O problema no aparelho de ar-condicionado foi citado em depoimentos. Alguns sobreviventes disseram à polícia que foram acordados sob avisos de que o aparelho estava pegando fogo.