Casão critica sistema defensivo de Diniz: 'Às vezes se acha gênio demais'

O Fluminense encara o Flamengo amanhã (16), às 21h, no Maracanã, precisando vencer por diferença de três gols para buscar o tri carioca. No Fim de Papo, o colunista Walter Casagrande afirmou que Fernando Diniz precisa cuidar primeiro do sistema defensivo do Flu, que sofreu com o poderoso ataque do Fla nos primeiros 90' da semifinal.

'Diniz às vezes se acha gênio demais': "A escalação da semana passada foi mais que irresponsável, não existe nenhum treinador do mundo que escalaria um meio de campo daquele jeito contra uma equipe rival, fortíssima, como é o Flamengo. Ninguém, nenhum treinador que tivesse ali ia fazer isso, mas o Diniz às vezes se acha gênio demais, essa é uma das coisas que eu não gosto no Diniz. Às vezes, ele acha que ele consegue fazer tal jogador ou tal esquema funcionar porque ele sabe fazer, e não é assim. Com Renato Augusto, Martinelli e Ganso na semana passada, o De La Cruz corria até de costas, porque ninguém conseguiu acompanhar, o De La Cruz deitou o rolou. Eu acho o Flamengo muito mais forte que o Fluminense esse ano, muito mais forte que todo mundo tecnicamente, já falei, eu acho o time do Flamengo muito superior a todo mundo tecnicamente nesse ano".

'Diniz se atrapalha do meio de campo para trás': "O Diniz vai ter que quebrar a cabeça, de novo. Ele não tem um zagueiro, que já não é zagueiro, o Thiago Santos, que é volante, foi expulso, não tem o Ganso, não tem o Cano, mas o lance do Diniz que ele se atrapalha é do meio de campo pra trás, do meio campo pra trás é que ele inventa às vezes. Então, talvez, sem o Ganso ele consiga montar um meio de campo muito melhor do que na semana passada, que ele colocou os dois, de repente o Renato com um cara que corre mais pode até funcionar melhor. O time tem que fazer três gols num time que até agora não tomou nenhum, é muito difícil isso acontecer no mesmo jogo, sendo que o Flamengo é fortíssimo ofensivamente. Eu acho o Flamengo super favorito amanhã e acho favorito também no Campeonato Carioca".