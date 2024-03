Carille explica uso da base no Santos e alerta: 'não está tão qualificada'

Fã da base, Carille tem histórico de boa utilização dos jovens no time principal. O treinador quer evitar queimá-los, mas também vê a safra abaixo do que poderia. Comparado aos anos anteriores, o treinador viu menos qualidade nesta temporada.

Em sua primeira passagem no Santos, em 2021, Carille utilizou nomes como Lucas Pires, Sandro Perpetuo, Pirani, Kayke, Marcos Leonardo e Ângelo.

O torcedor tem que saber que a base, e isso eu falo sinceramente, não está tão qualificada como já foi anos atrás o Santos. Claro que tem jogadores bons, eu acompanhei o Enzo, que já está aqui com a gente [no profissional] e ele precisará de um tempinho ainda. Veio fazer aqui os testes, deu um desequilíbrio muscular muito grande, o risco de contusão, de lesão de joelho, é muito grande. Então esse menino igual foi feito com o Jair, vai ter que passar por um período de fortalecimento.

Fábio Carille, técnico do Santos.

"O Miguelito, que voltou agora do Catar, já está melhor preparado. O Chermont já está com a gente aqui e eu gosto bastante, tem treinado. O Souza, o Ian chamou bastante atenção. Já está indo pro banco e, com o tempo, eu não tenho medo nenhum de colocar esses meninos para jogar. Desde que a gente sinta que eles estão preparados", completou.

Carille não utilizou o Paulistão como laboratório para os mais jovens. Com um início muito bom, o time disparou na tabela e o treinador focou no time titular ideal.