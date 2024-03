Brasileirão Feminino: formato de disputa, premiação, times e transmissão

A CBF vai colocar VAR em todas as partidas a partir das quartas de final. Além disso, os clubes não precisam mais pagar pela arbitragem em todos os jogos e o árbitro do jogo não será do estado do mandante ou do visitante.

Transmissão

A TV Globo continua com os diretos de transmissão da competição. Na primeira fase, serão transmitidos dois jogos por rodada no SporTV. Ainda não se sabe quando os jogos vão passar na TV aberta.

A TV Brasil também deve transmitir. A tabela da CBF ainda não diz quais jogos, mas o ministro da Secom (Secretaria de Comunicação Socia), Paulo Pimenta (PT), anunciou que o canal fez a aquisição dos direitos.

Os clubes também podem transmitir nos próprios canais. Cada equipe mandante tem o direito de usar sua plataforma nas partidas.

Primeira rodada