Brasileirão Feminino dá última chance para jogadoras sonharem com Olimpíada

Foram 12 jogadoras do futebol brasileiro chamadas para a Copa Ouro. As goleiras Amanda (Fluminense), Gabi Barbieri (Flamengo) e Luciana (Ferroviária), as laterais Bia Menezes (São Paulo) e Yasmin (Corinthians), a zagueira Tarciane (Corinthians), as meias Aline Milene (São Paulo), Duda Sampaio (Corinthians) e Vitória Yaya (Corinthians), e as atacantes Aline Gomes (Ferroviária), Duda Santos (Ferroviária) e Gabi Portilho (Corinthians).

O treinador tem feito vários testes na seleção. No vice da Copa Ouro, por exemplo, foram cinco jogos e cinco escalações. A única jogadora não utilizada foi a goleira Amanda.

Um grande nome que tenta voltar a ser regular na lista é Cristiane. A atacante esteve nas duas primeiras convocações de Elias, mas não foi chamada para as duas últimas, incluindo a Copa Ouro. Depois de fechar contrato com o Flamengo, ainda não está claro se a jogadora estará em Paris. Ela tenta liderar o Rubro-Negro e se destacar.

A primeira convocação teve nove atletas do Corinthians, mas o número diminuiu depois. Mesmo assim, as jogadoras tentam carimbar uma vaga com o treinador que mais as conhecem.

Outros nomes querem voltar. Eudimilla, antes na Ferroviária e agora no Corinthians, e Priscila, do Internacional, foram chamadas para os amistosos com Japão e Nicarágua no Brasil. Brena e Amanda Gutierres, do Palmeiras, estiveram no primeiro período de treinos de Arthur.

Próximas Datas Fifa

Depois da disputa da Copa Ouro Feminina 2024, o Brasil terá pela frente mais uma competição nos Estados Unidos. Entre os dias 6 e 9 de abril, a seleção participa da nona edição da She Believes Cup.