Yuri Alberto exalta 'gás' e 'ambiente alegre' no Corinthians com António

O atacante Yuri Alberto destacou o "ambiente alegre" no Corinthians sob o comando de António Oliveira.

O que aconteceu

O camisa 9 elogiou o trabalho do técnico português, que deu "gás e ânimo" ao time. Com o treinador, o Corinthians venceu quatro jogos, empatou dois e perdeu apenas um.

Yuri comentou que a mudança de atmosfera faz o time levar alegria ao campo. Ele marcou um dos gols da classificação na Copa do Brasil sobre o São Bernardo e se isolou na artilharia do clube em 2024, com seis gols.