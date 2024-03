Cássio faz defesaças e é o melhor em vitória do Corinthians; veja notas

O goleiro Cássio fez duas defesaças e foi eleito o melhor da classificação do Corinthians sobre o São Bernardo, na Copa do Brasil, de acordo com notas da plataforma especializada Footstats. O ídolo alvinegro recebeu nota 8,3.

Notas do Corinthians

Cássio: 8,3

Fagner: 6,2

Félix Torres: 6,8

Gustavo Henrique: 6,4

Hugo: 6,3

Raniele: 6,7

Breno Bidon: 5,8

Rodrigo Garro: 5,5

Wesley: 5,6

Yuri Alberto: 6,8

Pedro Raul: 6,2

(Cacá): 5,8

(Guilherme Biro): sem nota

(Matheus França): 6,4

(Romero): 6,1

Milagres de Cássio

Cássio cresceu e evitou que o São Bernardo tentasse uma reação. O ídolo corintiano, que pouco vinha sendo exigido na partida antes de o time abrir 2 a 0, fez defesa milagrosa para impedir que o adversário diminuísse antes do intervalo. Na volta do segundo tempo, ele novamente se agigantou debaixo das traves para manter o zero no lado do time da casa.