Torcedores do Botafogo 'fecham' com Textor após acusação contra arbitragem

A frase "ele não é louco" foi dita por diversos entrevistados. Durante as conversas, foram citados escândalos antigos do futebol brasileiro, como a Máfia do Apito e o esquema de manipulação de resultados que estourou no ano passado, para questionar a idoneidade do futebol brasileiro. Também negaram que seja um "choro" pela derrocada no Brasileiro do ano passado, quando o time perdeu "na bola".

Ele não é louco, não ia falar isso sem ter provas. Marcos, botafoguense, ao UOL

John Textor, dono da SAF do Botafogo, antes de jogo contra o Fluminense, pelo Brasileirão de 2022 Imagem: Wagner Meier/Getty Images

Os torcedores defendem que Textor vai apresentar provas e que elas podem ter efeito no esporte. Eles ponderaram que, independentemente de a suposta evidência ser na elite nacional ou em uma divisão inferior, um possível caso de corrupção servirá para que a fiscalização seja maior e que outros clubes possam apoiar a denúncia nesse caso.

Eles deram crédito ao presidente, que reacendeu a esperança no time — o norte-americano virou presidente em 2022. Uberlan brincou que Textor foi "gênio" por ter feito a declaração antes do jogo decisivo contra o Bragantino: "Achei ótimo, ninguém falou do jogo durante a semana, jogadores estão tranquilaços".

A maioria dos botafoguenses "abraçou" o presidente, mas tem quem ficou com um pé atrás. "Ele é dodói da cabeça", disparou Hugo. Já Luiz Felipe cobrou que Textor se afaste do dia a dia do clube caso não consiga bancar a declaração. Outros botafoguenses ponderaram que eventuais punições ao presidente da SAF não devem respingar no clube.