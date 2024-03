'Palmeiras não é vítima. Nessa crise ninguém tem razão', diz Arnaldo

O comentarista Arnaldo Ribeiro afirmou no UOL News Esporte que o Palmeiras não é vítima na crise com o São Paulo. Para ele, ninguém tem razão na balbúrdia que se instalou após o último Choque-Rei.

'Palmeiras não gostou do acordo': "O acordão não foi bem recebido pelo Palmeiras. É evidente que o pedido de desculpas do Belmonte à Leila e ao Abel ter sido do jeito que foi, às vésperas do acordo, daquele jeito e tudo mais, num vídeo que nem eu nem vocês vão engolir como desculpas. O Abel não se pronunciou oficialmente, mas quem cerca o Abel diz que quando ele comete excessos, ele pede desculpas no dia seguinte, essa é a alegação do Abel, e não foi o caso do Belmonte. Depois, o Anderson Barros apareceu para dizer que isso é um tapa na cara da sociedade. Sinceramente, me soa um pouco exagerado o papel de vítima do Palmeiras. E aí fica nessa elucubração: quando tiver o próximo São Paulo e Palmeiras, o que vai acontecer? De lado a lado, não existe nenhuma menção de recuo, apesar do acordo costurado na Federação Paulista".

'Palmeiras não é vítima, foi beneficiado no clássico': "O Palmeiras é a vítima? Não, o Palmeiras não é a vítima, o Palmeiras foi beneficiado claramente no jogo. Mais: a comissão técnica e o Abel tiveram um comportamento muito condenável durante o jogo em relação à arbitragem, isso não consta em nenhum relatório e eles saíram ilesos. É só você acompanhar as imagens da comissão técnica do Palmeiras e do Abel. Já que eles não foram nem citados pelo árbitro, eles não podem ficar como vítimas. Soa patético e ridículo quando o Anderson Barros, aquele mesmo que cercou árbitros naquele episódio que o Abel tomou o celular de um jornalista no Mineirão, queira soar como paladino da situação. Nessa história, ninguém tem razão. A pizza fede, em vez de estar cheirosa, mas o Palmeiras como vítima eu não engulo mesmo".