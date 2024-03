O que Gerson tem feito no CT do Flamengo enquanto se recupera da cirurgia

O volante Gerson ainda se recupera de cirurgia no rim, mas apareceu algumas vezes no Ninho do Urubu nas últimas semanas. O jogador segue sem prazo para retornar aos treinos com o elenco.

O que aconteceu

Logo depois da cirurgia, Gerson já apareceu no Ninho. O jogador aproveitou o tempo para conversar com outros companheiros, comissão e funcionários do Fla. Ele foi novamente outras vezes, inclusive ontem (13).

Gerson não está passando por avaliações mais profundas no Fla nesse período. A presença no CT é para, no máximo, realizar alguns tratamentos com fisioterapeutas e coisas nesse sentido. Ele ainda não foi liberado para atividades de maior esforço.