Jogador do São Bernardo deixa estádio de ambulância em jogo com Corinthians

O lateral-esquerdo Arthur Henrique, do São Bernardo, deixou o jogo a derrota para o Corinthians hoje (14) de ambulância.

O que aconteceu

Arthur Henrique se chocou com Yuri Alberto. Após bola alçada na área do São Bernardo, o lateral da equipe do ABC se chocou com o ombro do atacante corintiano e ficou caído no gramado.

O jogo foi para o intervalo, mas Arthur seguiu caído no gramado. Ele foi atendido pelos médicos, e a ambulância entrou no gramado para fazer a remoção do lateral. Ele foi imobilizado e colocado em uma maca.